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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi! Yunan ekibi talip oldu

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ve yönetiminin göreve gelir gelmez kadro dışı bıraktığı isimlerden biri olan Valentin Rosier konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların sağ bek için Svensson ile anlaşması Fransız yıldızın ayrılığını kesinleştirmiş gibi duruyor. Yunan basını ise bu noktada flaş bir transfer iddiasında bulundu. İşte son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 15:30
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MEHMET CEM ÇAKIR
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi! Yunan ekibi talip oldu

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta moraller bozuldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi! Yunan ekibi talip oldu

Siyah-beyazlıların bu mağlubiyeti sonrası taraftarlar çileden çıktı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi! Yunan ekibi talip oldu

Yönetim ise bir süredir görüşmelerin sürdüğü hoca konusunu netleştirdi ve Fernando Santos ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi! Yunan ekibi talip oldu

Beşiktaş'ta bu gelişmenin ardından kadro dışı kalan Valentin Rosier'in geleceği merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi! Yunan ekibi talip oldu

Siyah-beyazlıların son olarak Adana Demirspor forması giyen Jonas Svensson ile anlaşması ise Rosier'in ayrılma ihtimalini arttırdı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi! Yunan ekibi talip oldu

Fransız yıldız için Yunan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Rosier'e PAOK talip oldu.

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