TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi! Yunan ekibi talip oldu
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ve yönetiminin göreve gelir gelmez kadro dışı bıraktığı isimlerden biri olan Valentin Rosier konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların sağ bek için Svensson ile anlaşması Fransız yıldızın ayrılığını kesinleştirmiş gibi duruyor. Yunan basını ise bu noktada flaş bir transfer iddiasında bulundu. İşte son gelişmeler...
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Siyah-beyazlıların bu mağlubiyeti sonrası taraftarlar çileden çıktı.
Beşiktaş'ta bu gelişmenin ardından kadro dışı kalan Valentin Rosier'in geleceği merak konusu oldu.
Siyah-beyazlıların son olarak Adana Demirspor forması giyen Jonas Svensson ile anlaşması ise Rosier'in ayrılma ihtimalini arttırdı.
Fransız yıldız için Yunan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Rosier'e PAOK talip oldu.
Rosier'in Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.
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