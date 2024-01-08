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Beşiktaş'ta ayrılık! Transfer resmen açıklandı

Son dakika spor haber: Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcusu Jean Onana'yı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Fransa'nın Marsilya ekibine kiraladığını duyurdu. Sağlık kontrollerinden geçirilen Onana, Marsilya ile resmi sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 18:11 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 18:28
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Beşiktaş'ta ayrılık! Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Jean Onana'nın yeni adresi belli oldu. Kamerunlu futbolcu, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Sağlık kontrollerinden geçirilen Onana'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI!

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada; , "Jean Onana, Marsilya'ya Geçici Transfer Oldu! Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana'nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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