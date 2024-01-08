Beşiktaş'ta ayrılık! Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Jean Onana'nın yeni adresi belli oldu. Kamerunlu futbolcu, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Sağlık kontrollerinden geçirilen Onana'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI!

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada; , "Jean Onana, Marsilya'ya Geçici Transfer Oldu! Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana'nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.