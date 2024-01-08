Beşiktaş'ta ayrılık! Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Jean Onana'nın yeni adresi belli oldu. Kamerunlu futbolcu, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Sağlık kontrollerinden geçirilen Onana'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI!
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada; , "Jean Onana, Marsilya'ya Geçici Transfer Oldu! Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana'nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Jean Onana, Marsilya'ya Geçici Transfer Oldu Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana'nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/EiRrytNI9f— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 8, 2024