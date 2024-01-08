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Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos İstanbul'a geldi!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu. Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Portekizli çalıştırıcı İstanbul'a geldi. 69 yaşındaki çalıştırıcı, düzenlenecek imza töreninin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 20:04 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 20:18
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Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe dünyaca ünlü hoca Fernando Santos getirildi. Siyah-beyazlı yönetim, uzun süren arayışlar sonucu Portekizli çalıştırıcı ile anlaşmaya vardı.

Santos'un yardımcılıklarını, Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario'nun yapacağı bildirildi.

İSTANBUL'A GELDİ!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığını açıkladığı Fernando Santos İstanbul'a geldi. Deneyimli teknik direktör, düzenlenecek imza töreninin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

FERNANDO SANTOS KİMDİR?

Portekiz ile birlikte EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fernando Santos, Porto kariyerinde ise Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası'nı kazandı. 69 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenilerek elendiği maçta da rakip takımın teknik direktörü olarak görev yaptı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Santos, Komşu'da 4 kez yılın teknik direktörü seçildi.

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