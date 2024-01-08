BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! Daha önce reddetmişti...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör konusunda Fernando Santos'u açıklayan yönetim transfede de düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar buna göre listesinde yer alan ancak anlaşma sağlayamadığı yıldız isimden Fernando Santos sonrası olumlu dönüş oldu. İşte transferin son detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 11:13 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 11:13
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Başkan Hasan Arat'ın gizli yürüttüğü bu görüşmeler sonucu yeni hoca Portekiz'i Avrupa Şampiyonu yapan Fernando Santos oldu.
Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz... Fernando Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacaktır." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'ta görev alacak olan Fernando Santos, kulüp takımı olarak en son 2010 yılında PAOK'u çalıştırmıştı.
Siyah-beyazlılarda bu başlangıçla beraber transferde de hareketli saatler yaşanacak gibi duruyor.
Yönetimin daha önce transfer listesinde yer alan o isimden flaş bir geri dönüş oldu.
İSPANYOLLAR DUYURDU!
İspanyol basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre daha önce Beşiktaş'ın 2 milyon Euro teklif ettiği Oliver Torres, Fernando Santos sonrası Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
Torres'in Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi sona erecek.
Santos bu sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta görev aldı.
İspanyol oyuncu bu maçlarda 1194 dakika süre alırken 1 asist üretti.
Torres'in güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.
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