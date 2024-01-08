Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! Daha önce reddetmişti...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! Daha önce reddetmişti...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör konusunda Fernando Santos'u açıklayan yönetim transfede de düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar buna göre listesinde yer alan ancak anlaşma sağlayamadığı yıldız isimden Fernando Santos sonrası olumlu dönüş oldu. İşte transferin son detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 11:13 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 11:13
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MEHMET CEM ÇAKIR
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! Daha önce reddetmişti...

Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan teknik direktör konusu artık netleşti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! Daha önce reddetmişti...

Başkan Hasan Arat'ın gizli yürüttüğü bu görüşmeler sonucu yeni hoca Portekiz'i Avrupa Şampiyonu yapan Fernando Santos oldu.


BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! Daha önce reddetmişti...

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz... Fernando Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! Daha önce reddetmişti...

Beşiktaş'ta görev alacak olan Fernando Santos, kulüp takımı olarak en son 2010 yılında PAOK'u çalıştırmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! Daha önce reddetmişti...

Siyah-beyazlılarda bu başlangıçla beraber transferde de hareketli saatler yaşanacak gibi duruyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! Daha önce reddetmişti...

Yönetimin daha önce transfer listesinde yer alan o isimden flaş bir geri dönüş oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! Daha önce reddetmişti...

İSPANYOLLAR DUYURDU!

İspanyol basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre daha önce Beşiktaş'ın 2 milyon Euro teklif ettiği Oliver Torres, Fernando Santos sonrası Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! Daha önce reddetmişti...

Torres'in Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi sona erecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! Daha önce reddetmişti...

Santos bu sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta görev aldı.

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