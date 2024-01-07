TRANSFER HABERİ: Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli
Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, Trabzonpor'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bakasetas'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yunan basını, Beşiktaş'ın yıldız futbolcu için ödeyeceği bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar...
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Yönetim Svensson transferinin ardından bir bomba daha patlattı.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Yunan basını açıkladı.
İşte ayrıntılar...
BAKASETAS BEŞİKTAŞ'A DOĞRU!
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Sport24'ten derlediği habere göre, Trabzonspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan Anastasios Bakasetas Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.
Siyah beyazlıların Yunan yıldızla 2.5 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın henüz Trabzonspor ile el sıkışmadığı ancak anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.
Öte yandan Kartal'ın bu transfer için bordo mavililere 1-1.5 milyon Euro arası bir teklif yaptığı vurgulandı.
Anastasios Bakasetas bu sezon Trabzonspor'da 17 maça çıktı.
30 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda 5 gol attı.
Ayrıca 2 de asist yaptı.
1.81 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Bakasetas 2021 yılında Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bonservis ücretine Trabzonspor'a transfer olmuştu.
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