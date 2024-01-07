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TRANSFER HABERİ: Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, Trabzonpor'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bakasetas'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yunan basını, Beşiktaş'ın yıldız futbolcu için ödeyeceği bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 16:23
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TRANSFER HABERİ: Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli

Siyah beyazlılar kış transfer döneminde kadrosuna önemli futbolcuları kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli

Bu doğrultuda Kartal ilk olarak Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaşma sağlamıştı.

TRANSFER HABERİ: Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli

Yönetim Svensson transferinin ardından bir bomba daha patlattı.

TRANSFER HABERİ: Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Yunan basını açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli

BAKASETAS BEŞİKTAŞ'A DOĞRU!

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Sport24'ten derlediği habere göre, Trabzonspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan Anastasios Bakasetas Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ: Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli

Siyah beyazlıların Yunan yıldızla 2.5 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş'ın henüz Trabzonspor ile el sıkışmadığı ancak anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli

Öte yandan Kartal'ın bu transfer için bordo mavililere 1-1.5 milyon Euro arası bir teklif yaptığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli

Anastasios Bakasetas bu sezon Trabzonspor'da 17 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli

30 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda 5 gol attı.

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