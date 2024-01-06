Haberler Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 07:33
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - UNUTULMAYACAKSINIZ!

Bir zamanlar Muleka'yı yıllar önce keşfettiği için böbürlenen bir arkadaş vardı şimdi nerede acaba!? Onu yeri-göğe sığdıramayanlar da kayıp nedense! Kırk takımım olsa birinde oynatmam Muleka'yı… Nereye koşacağını bilmeyen, topu kontrol etmekte zorlanan bir oyuncu ve dün böyle bir oyuncuya Serdar Topraktepe yaklaşık 70 dakika tahammül etti!

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bu maçın analizini falan yapmaya gerek yok, Beşiktaş savunması yol geçen hanı. Biraz akıllı bir forvet hayatı boyunca yapmadığı her şeyi Kartal'a karşı yapabilir… Tıpkı dün Da Costa'nın yaptığı gibi; hat-trick, ikinci, üçüncü deplasman golleri v.s Dördüncüsü de oluyordu da direk izin vermedi… Neyse!..

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Ahmet Nur Çebi, takım şampiyon olursa beni hatırlayın diyordu ya, hiç unutmayacağız merak etmesin! Bu sezonda "emeği" olan hiç kimse unutulmayacak hepsi rahat olsun. Hasan Arat da kendiyle gurur (!) duymalı, hala bu takımın başında sözleşme imzalamış bir teknik adam olmadığı için...

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Beşiktaş yönetimine aday olan biri, hazır gelir ve öyle bir başlangıç yapar ki tüm camia silkelenir, kendine gelir, oyuncular yeni transfer olmuş gibi heyecanlanır… Arat'ın gelişi hiç öyle olmadı. Takımda motivasyon sıfır, oyuncuların her biri ayrı telden çalıyor. Taraftar istediğini yuhalasın ama Muleka gibi vurdumduymaz ve Aboubakar gibi paragözler hariç kimse eleştirmem bu şartlarda…

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Biz sezon başındaki iyi performanslarını biliyoruz. Şimdi o durumdan, bu durumlara evrilme söz konusuyla her şey gözden geçirilmeli, sadece futbolcular değil. Kasımpaşa ligin vasat takımlarından ve dün basit oynayarak Beşiktaş'ı devirdiler. İşin kötüsü, Fenerbahçe, Alanya, Kasımpaşa derken iç sahada bire üç vermek alışkanlık haline geldi. En kötüsü de bu.

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - KASIMPAŞA İÇİN ZOR OLMADI

Beşiktaş yokuş aşağı gitmeye devam ediyor. 1.5 yıllığına göreve gelen yönetim ne yapacak merak konusu. Yeni gelen yönetim, eski yönetimin içerde hiç para bırakmadığından şikayetçi. Giden idareciler ise diyor ki, "Kardeşim ceplerinden para koysunlar, kulübün borcunu döndürsünler. Türkiye'de işler böyle yürüyor."

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Yılların birikimi dün akşamki Beşiktaş'ı gösteriyor. Bakalım yeni gelecek teknik direktör çare olacak mı? Türkiye liginde birinci ve ikinci belli, herkes üçün, dördün peşinde ama Beşiktaş herhalde bu gidişle orayı da yakalayamayacak. Kasımpaşa daha oturmuş bir takım görünümde. Yardımlaşmaları, savunmada ve hücumdaki organizasyonları son derece ahenkli ve tehlikeli. İstediklerini de zorlanmadan aldılar.

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ta ise hiçbir numara yok. Sezon başından beri 4 teknik direktör değiştirdiğine göre olacağı buydu… Hani bir şarkı var 'sil baştan, sil baştan' diye. Siyah-beyazlılar, sil baştan yapacak, başka çaresi yok. Tabii taraftar ne kadar sabredecek bilinmez, çünkü bu günlere kolay gelinmedi.

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Konuk ekip Kasımpaşa için zor maç olmadı. Zaten İstanbul takımları için artık bu maçlar deplasman değil. Karşı komşuya geçip orada oynuyorlar. Kasımpaşa stadı ile Beşiktaş stadı arasında bir tek Taksim var… Beşiktaş, o kadar güçsüz ki kendi sahasında oynamasına rağmen hakemi bile zorlayamadı.

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - ÜZÜLDÜK!

Demokratik bir seçim, yeni bir başkan, yeni bir yönetim inşallah Beşiktaş'ın da sonu güzel olur. Yeni yılın ilk maçında galibiyet için sahaya çıkan Beşiktaş yine vasat bir futbol ortaya koydu. Maç genellikle ortada bir mücadele olarak geçerken 41. dakika da Kasımpaşa'nın Da Costa ile bulduğu gole Semih Kılıçsoy harika bir zamanlama, muhteşem bir yetenek ve akıl dolu bir vuruşla takımımızı beraberliğe taşıdı.

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Yıllardır altyapı altyapı deyip mücadelesini verdiğimiz konu tamamen buydu. Demek ki bu çocuklar kazanılırsa Türk futbolu daha iyi yerlere gelecek. Yine genç yeteneklerimizden birisi Emrecan'ı da çok beğeniyorum Kahraman Necip sakatlanacağını bile bile pozisyona girip böylesine kahramanca mücadele ediyor bunu ancak altyapıdan gelen bir genç Beşiktaş ruhu yapabilir. Kendisine çok geçmiş olsun umarım ciddi bir durumu yoktur.

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Milli takıma seçildikten sonra ağır bir sakatlık geçiren ve 67. dakikada Necip'in yerine sahadaki yerini alan Tayyip Talha Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun en önemli yıldızlarından biri olacaktır. Üzüldük maalesef tam konsantre olamayan ve bir türlü istediği futbolu sahaya yansıtamayan Beşiktaş, Kasımpaşa'da Da Costa'yı durduramayınca yediği gollerle sahadan mağlup ayrıldı.

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Kasımpaşa'da Aytaç takımın koordinatörüydü. Takım olarak onlar galibiyeti sonuna kadar hak ettiler, biz de üzüldük. Beşiktaş bugün belki 3 puanı kaybetti ama genç yetenekler Emre Can ve Semih Kılıçsoy'u kazandı. Temennim bu genç yeteneklerin bundan sonra hep ilk 11'de oynamaları.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi herkesi şaşırttı! Süper Lig devine imzayı atacak…
KKTC'deki Yahudi istilasına inşaat limiti! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar detayları açıkladı!
Başkan açıkladı! "Krunic ve Savic..."
Flaş transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör iddiası!
Feyyaz Uçar: Yeni teknik direktör konusu...
Canlı döviz kuru takibi 6 Ocak 2024!
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 | AUZEF bitirme (final) sınavları giriş belgesi
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Larsen ile ayrılık Larsen ile ayrılık 06:24
Yeni hoca Rize'de sahada Yeni hoca Rize'de sahada 06:20
Anadolu Efes 4 uzatma sonunda yıkıldı! Anadolu Efes 4 uzatma sonunda yıkıldı! 01:54
Anadolu Efes 4 uzatma sonunda yıkıldı! Anadolu Efes 4 uzatma sonunda yıkıldı! 01:49
Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör iddiası! Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör iddiası! 01:13
Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör iddiası! Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör iddiası! 01:00
Daha Eski
"Bu oyunu önde oynamayı seviyoruz!" "Bu oyunu önde oynamayı seviyoruz!" 00:39
Başkan açıkladı! "Krunic ve Savic..." Başkan açıkladı! "Krunic ve Savic..." 00:18
Başkan açıkladı! "Krunic ve Savic..." Başkan açıkladı! "Krunic ve Savic..." 00:16
Ziyech gidiyor dünya yıldızı geliyor Ziyech gidiyor dünya yıldızı geliyor 23:59
Feyyaz Uçar: Yeni teknik direktör konusu... Feyyaz Uçar: Yeni teknik direktör konusu... 23:49
"G.Saray yabancı hakem istemedi" "G.Saray yabancı hakem istemedi" 23:49