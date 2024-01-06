Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)
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Beşiktaş yönetimine aday olan biri, hazır gelir ve öyle bir başlangıç yapar ki tüm camia silkelenir, kendine gelir, oyuncular yeni transfer olmuş gibi heyecanlanır… Arat'ın gelişi hiç öyle olmadı. Takımda motivasyon sıfır, oyuncuların her biri ayrı telden çalıyor. Taraftar istediğini yuhalasın ama Muleka gibi vurdumduymaz ve Aboubakar gibi paragözler hariç kimse eleştirmem bu şartlarda…
Biz sezon başındaki iyi performanslarını biliyoruz. Şimdi o durumdan, bu durumlara evrilme söz konusuyla her şey gözden geçirilmeli, sadece futbolcular değil. Kasımpaşa ligin vasat takımlarından ve dün basit oynayarak Beşiktaş'ı devirdiler. İşin kötüsü, Fenerbahçe, Alanya, Kasımpaşa derken iç sahada bire üç vermek alışkanlık haline geldi. En kötüsü de bu.
ERMAN TOROĞLU - KASIMPAŞA İÇİN ZOR OLMADI
Beşiktaş yokuş aşağı gitmeye devam ediyor. 1.5 yıllığına göreve gelen yönetim ne yapacak merak konusu. Yeni gelen yönetim, eski yönetimin içerde hiç para bırakmadığından şikayetçi. Giden idareciler ise diyor ki, "Kardeşim ceplerinden para koysunlar, kulübün borcunu döndürsünler. Türkiye'de işler böyle yürüyor."
Yılların birikimi dün akşamki Beşiktaş'ı gösteriyor. Bakalım yeni gelecek teknik direktör çare olacak mı? Türkiye liginde birinci ve ikinci belli, herkes üçün, dördün peşinde ama Beşiktaş herhalde bu gidişle orayı da yakalayamayacak. Kasımpaşa daha oturmuş bir takım görünümde. Yardımlaşmaları, savunmada ve hücumdaki organizasyonları son derece ahenkli ve tehlikeli. İstediklerini de zorlanmadan aldılar.
Beşiktaş'ta ise hiçbir numara yok. Sezon başından beri 4 teknik direktör değiştirdiğine göre olacağı buydu… Hani bir şarkı var 'sil baştan, sil baştan' diye. Siyah-beyazlılar, sil baştan yapacak, başka çaresi yok. Tabii taraftar ne kadar sabredecek bilinmez, çünkü bu günlere kolay gelinmedi.
Konuk ekip Kasımpaşa için zor maç olmadı. Zaten İstanbul takımları için artık bu maçlar deplasman değil. Karşı komşuya geçip orada oynuyorlar. Kasımpaşa stadı ile Beşiktaş stadı arasında bir tek Taksim var… Beşiktaş, o kadar güçsüz ki kendi sahasında oynamasına rağmen hakemi bile zorlayamadı.
SİNAN VARDAR - ÜZÜLDÜK!
Demokratik bir seçim, yeni bir başkan, yeni bir yönetim inşallah Beşiktaş'ın da sonu güzel olur. Yeni yılın ilk maçında galibiyet için sahaya çıkan Beşiktaş yine vasat bir futbol ortaya koydu. Maç genellikle ortada bir mücadele olarak geçerken 41. dakika da Kasımpaşa'nın Da Costa ile bulduğu gole Semih Kılıçsoy harika bir zamanlama, muhteşem bir yetenek ve akıl dolu bir vuruşla takımımızı beraberliğe taşıdı.
Yıllardır altyapı altyapı deyip mücadelesini verdiğimiz konu tamamen buydu. Demek ki bu çocuklar kazanılırsa Türk futbolu daha iyi yerlere gelecek. Yine genç yeteneklerimizden birisi Emrecan'ı da çok beğeniyorum Kahraman Necip sakatlanacağını bile bile pozisyona girip böylesine kahramanca mücadele ediyor bunu ancak altyapıdan gelen bir genç Beşiktaş ruhu yapabilir. Kendisine çok geçmiş olsun umarım ciddi bir durumu yoktur.
Milli takıma seçildikten sonra ağır bir sakatlık geçiren ve 67. dakikada Necip'in yerine sahadaki yerini alan Tayyip Talha Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun en önemli yıldızlarından biri olacaktır. Üzüldük maalesef tam konsantre olamayan ve bir türlü istediği futbolu sahaya yansıtamayan Beşiktaş, Kasımpaşa'da Da Costa'yı durduramayınca yediği gollerle sahadan mağlup ayrıldı.
Kasımpaşa'da Aytaç takımın koordinatörüydü. Takım olarak onlar galibiyeti sonuna kadar hak ettiler, biz de üzüldük. Beşiktaş bugün belki 3 puanı kaybetti ama genç yetenekler Emre Can ve Semih Kılıçsoy'u kazandı. Temennim bu genç yeteneklerin bundan sonra hep ilk 11'de oynamaları.
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