Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Beşiktaş yönetimine aday olan biri, hazır gelir ve öyle bir başlangıç yapar ki tüm camia silkelenir, kendine gelir, oyuncular yeni transfer olmuş gibi heyecanlanır… Arat'ın gelişi hiç öyle olmadı. Takımda motivasyon sıfır, oyuncuların her biri ayrı telden çalıyor. Taraftar istediğini yuhalasın ama Muleka gibi vurdumduymaz ve Aboubakar gibi paragözler hariç kimse eleştirmem bu şartlarda…