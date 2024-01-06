Son dakika: Beşiktaş Jonas Svensson'a teklif yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'la yollarını ayıran Jonas Svensson ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlılarda sağ bekte görev alan Valentin Rosier kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş'ta bir diğer sağ bek Onur Bulut ise son oynanan Kasımpaşa maçında taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

Siyah beyazlı yönetimin görüşmelerini sürdürdüğü oyuncu ile 2.5 yıllığına anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

JONAS SVENSSON BU SEZON NE YAPTI?

Jonas Svensson, bu sezon ise takımıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı.