Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş Jonas Svensson'a teklif yaptı

Son dakika: Beşiktaş Jonas Svensson'a teklif yaptı

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Jonas Svensson'a teklif yaptı. Siyah-beyazlılar, Norveçli oyuncuya 2.5 yıllık sözleşme önerdi. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 22:59
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika: Beşiktaş Jonas Svensson'a teklif yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'la yollarını ayıran Jonas Svensson ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlılarda sağ bekte görev alan Valentin Rosier kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş'ta bir diğer sağ bek Onur Bulut ise son oynanan Kasımpaşa maçında taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

Siyah beyazlı yönetimin görüşmelerini sürdürdüğü oyuncu ile 2.5 yıllığına anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

JONAS SVENSSON BU SEZON NE YAPTI?

Jonas Svensson, bu sezon ise takımıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

DİĞER
Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan barıştı aşk pozları ardı ardına geldi! Düşman çatlattılar!
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, 15 hedef imha edildi | İşte ilk görüntüler
Hasan Arat: Büyük bir hataydı!
Milan'dan Krunic açıklaması! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş yorum! "Üçü de büyük düşüş içinde"
Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör iddiası!
AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri 2024
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Ocak)
SED yardımı 2024 ne kadar, kaç TL oldu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Enes asist yaptı, Getafe turladı! Enes asist yaptı, Getafe turladı! 22:50
Beşiktaş'tan sürpriz transfer teklifi! Beşiktaş'tan sürpriz transfer teklifi! 22:37
R. Madrid'in ilk 11'i açıklandı! Arda Güler... R. Madrid'in ilk 11'i açıklandı! Arda Güler... 21:54
Abdullah Avcı: Arsenal bile... Abdullah Avcı: Arsenal bile... 21:29
Filip Benkovic: Takımla gurur duyuyorum Filip Benkovic: Takımla gurur duyuyorum 21:25
Edin Visca'dan özeleştiri! Edin Visca'dan özeleştiri! 21:22
Daha Eski
Cimbom Konyaspor maçına hazır! Cimbom Konyaspor maçına hazır! 21:09
Fırtına Ankara'da kazandı! Fırtına Ankara'da kazandı! 20:58
Samsunspor evinde tek golle kazandı! Samsunspor evinde tek golle kazandı! 20:56
Lille'den 12 gol! Yusuf şov yaptı Lille'den 12 gol! Yusuf şov yaptı 19:30
"Oyunu kazandık, skoru kazanamadık" "Oyunu kazandık, skoru kazanamadık" 19:22
Hasan Arat: Büyük bir hataydı! Hasan Arat: Büyük bir hataydı! 19:16