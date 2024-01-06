BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yeni hoca Rize'de sahada

Beşiktaş'ın Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu:

"Beşiktaş'a uygun ve layık bir hocayı getireceğiz, Hocanın arkasında duracağız, oyuncularımızın arkasında duracağız. Hedefimiz yeni hocayı Rizespor maçına yetiştirmek, yetişmezse bir sonraki maça! Hoca, bir şekilde çözülecek. İmza olmadan isim vermek istemiyorum ama en kısa zamanda görevine başlayacaktır yeni hocamız. 14 yabancı oyuncumuz var, bunlardan bazılarıyla vedalaşmamız gerekiyor. Onu da çözeceğiz. Takımın eksikleri belli, hocayla bunlar paylaşılacak. Yeni gelen hocaya transfer etmek istediğimiz oyuncuları söyleyeceğiz. Onun onayını alacağız. Bu kadar uzaması bizi de üzdü. Biraz vakit kaybettik. Bu konuda sığınacak bir şeyimiz de yok."