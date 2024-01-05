Haberler Beşiktaş Serdar Topraktepe: Zorunlu değişiklikler olunca mağlubiyet geldi

Serdar Topraktepe: Zorunlu değişiklikler olunca mağlubiyet geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, karşılaşmanın ardından mağlubiyeti değerlendirdi. İşte Serdar Topraktepe'nin maç sonu açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 22:29 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 22:37
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Serdar Topraktepe: Zorunlu değişiklikler olunca mağlubiyet geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti.

Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, karşılaşmanın ardından mağlubiyeti değerlendirdi.

Serdar Topraktepe'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Çok üzgünüz. Kazanmak için oynadık. Seyircimizin önünde öne çıkmak istedik ama başaramadık. Bloklar arasında boşluklarımız oldu ve bu bize çok sorun yaşattı. Çok uzun top oynadık ilk yarı. Bunu devre arasında konuştuk ama sahaya yansıtamadık. İkinci yarı da istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Oyuncu değişikliklerin hepsi sıkıntılı değişiklikler oldu. Zorunlu değişiklikler de olunca mağlubiyet geldi.

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