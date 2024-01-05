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İlle de Bakasetas!

Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 30 yaşındaki on numarayı ara transferde renklerine katmak istiyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 06:50
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İlle de Bakasetas!

Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyahbeyazlıların listesine giren son isimlerden biri de Anastasios Bakasetas oldu. Chamberlain'in sezonu kapatacak bir sakatlık yaşaması nedeniyle 10 numara arayışlarına hız veren Kartal, rotasını 30 yaşındaki Yunan yıldıza çevirdi. Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bakasetas'ı ara transfer döneminde kadrosuna katmak isterken, bordo-mavililerin ise oyuncuyu sezon sonuna kadar bırakmayı düşünmediği ifade edildi. Bakasetas transferi, iki kulübün anlaşması durumunda Ocak'ta; anlaşma sağlanamaz ise sezon sonunda gerçekleşecek gibi görünüyor.

53 gole direkt katkı

30 yaşındaki Yunan yıldız, 2019 yazında AEK'den Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor'daki başarılı ve skorer kimliğiyle Ocak 2021'de Trabzonspor'a 3 milyon euro bonservisle imza attı. Anastasios Bakasetas, bordo-mavili formayla 119 maçta 33 gol, 23 de asistlik bir performans sergilerken, toplamda 56 gole direkt olarak katkı sağladı.

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