Böyle mi olacaktı?

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor, kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Sezon başından bu yana aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen siyah- beyazlılar, dün de Kasımpaşa'ya yenilerek kötü serisini devam ettirdi. Tüpraş Stadı'ndaki maçta mücadelede Kasımpaşa 41'de Da Costa ile öne geçerken, 45+2'de Semih Kılıçsoy skora denge getirdi ve devre bu skorla bitti. Konuk ekip 80 ve 83'te yine Da Costa'nın golleriyle skoru 3-1'e taşırken, Kara Kartal bu sezon 7'nci mağlubiyetini de Kasımpaşa'dan aldı. Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltirken, siyah-beyazlılar 29 puanda kaldı.

SON 3 LİG MAÇINI 3-1 KAYBETTİ

Siyah-beyazlı takım evinde oynadığı son 3 maçı da kaybetti. F.Bahçe, Alanyaspor ve son olarak da Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş, üç maçta da aynı skorla 3-1 kaybetti. Süper Lig'de sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş, 28 yıl sonra bir ilki yaşadı. Kasımpaşa maçıyla ligde sahasında üst üste 3. mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, 28 yıl sonra aynı şanssızlığı yaşadı. Beşiktaş son olarak böyle bir durumu 1996 yılında yaşamıştı. Siyah-beyazlılar bu periyotta kalesinde 9 gol görürken, sadece 3 gol atabildi. Beşiktaş, salı günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Ghezzal 2 maç sonra affedildi.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 2 maç aradan sonra tekrar kadroda yer aldı. Siyah-beyazlıların yıldız ismi, F.Bahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlanan derbiden sonra kadro dışı bırakılmıştı. Derbinin ardından kadro dışı bırakılan ancak daha sonra takımla antrenmanlara devam eden Cezayirli kanat oyuncusu, 2 maçlık ara sonrasında müsabaka kadrosunda yer buldu. Bu sezon 13 resmi maçta Cezayirli oyuncu 1 gol, 3 asist katkısı yaptı.

NECİP UYSAL KORKUTTU

Siyah-beyazlıların kaptanı Necip, Kasımpaşa maçını tamamlayamadı. 53'üncü dakikada Fall ile sert bir şekilde çarpışan, düşerken de kafasını yere vuran Necip bir süre hareketsiz kaldı. Sağlık heyetinin müdahalesi sonrası oyuna devan eden Necip, 65'te kendini yere bıraktı. Bir kez daha tedavi gören necip bu kez oyuna devam edemedi. Kaptan, tribünlerin alkışlarıyla yerini Tayyip Talha'ya bıraktı.

Tayyip Talha'dan siftah

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Tayyip Talha bu sezon ilk kez dün akşam forma şansı buldu. Uzun bir sakatlık dönemi geçiren 24 yaşındaki yıldız, Necip'in sakatlanmasının ardından 68'inci dakikada oyuna girdi. Geçtiğimiz sezon 22 resmi maçta siyah-beyazlı formayı terleten Tayyip Talha, bu periyotta 2 de gol atmayı başarmıştı.

SALİH UÇAN RİZE'DE YOK

Beşiktaş'ta dünkü maça ceza sınırında çıkan Salih Uçan, 21. dakikada sarı kart gördü. Daha önce Antalyaspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında sararan tecrübeli oyuncu, böylece 4. sarı kartını almış oldu. Cezalı duruma düşen Salih, birçok eksiği bulunan siyah-beyazlı ekibi Çaykur Rizespor deplasmanında yalnız bırakacak.

TERZİ'NİN ÖZEL GÜNÜ

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcusu Emrecan Terzi, siyah-beyazlı formayla ilk lig maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. doğum günü olan Emrecan, Süper Lig'de ilk kez doğum gününde ilk 11'de görev yaptı. Emrecan, ilk maçını Avrupa Konferans Ligi'nin de Lugano karşısında yapmış, 2-0 kazanılan karşılaşmada bir de gol atmıştı.

KILIÇSOY SEVİNEMEDİ

Siyah-beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy, dün akşam attığı gole sevinemedi. İlk yarının uzatma dakikalarında attığı golle takımına beraberliği getiren Semih Kılıçsoy, ikinci yarıda ise fazla etkili olamadı. Hatay maçının ardından dün de rakip fileleri havalandıran Semih Kılıçsoy, maç sonunda üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

3 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 18'inci haftada deplasmanda 2-1 kazanılan Hatayspor maçının 11'ine göre dün akşam 3 zorunlu değişikliğe gitti. Topraktepe; Afrika Kupası'na giden Colley, Masuaku ve Amartey'in yerine Kasımpaşa karşılaşmasında Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Gedson'u sahaya sürdü.