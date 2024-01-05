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Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'den flaş Ghezzal açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Serdar Topraktepe'nin açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 19:43 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 19:52
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Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'den flaş Ghezzal açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu.

Serdar Topraktepe'nin açıklamaları şu şekilde:

Zaten ara uzak değildi. Hemen başladık, kamp dönemi geçirmedik. Geçen hafta biz başladık, bu hafta da hazırlıklarımızı yaptık. Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Rakibimizin ön tarafı, ligin ilk 5'ine giriyor gol üretmede, biz de buna önlem alıp kendi sahamızda kazanmak için oynayacağız

Ghezzal bizim aramızdaydı zaten, yönetime söyledik, onlar da talebi kabul ettiler. Biz de aramıza aldık, zaten içimizdeydi.

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