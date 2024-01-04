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Gremio’dan Aboubakar’a yakın takip!

Siyah-beyazlılarlar yollarını ayırma ihtimali her geçen gün yükselen Aboubakar için Brezilya ekiplerinden Gremio'nun girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Gremio’dan Aboubakar’a yakın takip!

Siyah-beyazlılarlar yollarını ayırma ihtimali her geçen gün yükselen Aboubakar için Brezilya ekiplerinden Gremio'nun girişimlerini hızlandırdığı belirtildi. Gremio Futbol Direktörü Brum, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Aboubakar gerçekten harika bir golcü. Hatta bir Lewandowski ya da Suarez seviyesinde. Şartlarını, ücretini ve Brezilya'ya gelip gelmeyeceğini araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

BEKLENTİ 5 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetimi Vincent Aboubakar'ın bonservisini 5 milyon euro olarak belirledi. Yönetim, bu rakamdan daha aşağı inmeyi düşünmüyor. Ocak 2023'te üçüncü kez Beşiktaş'a gelen Aboubakar, senelik 3.1 milyon euro garanti ücretli kontratı ise 2025 yazında bitecek. Aboubakar bu sezon oynadığı 22 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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