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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı HANGİ KANALDA? | Beşiktaş maçı hangi ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 10:41 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 11:01
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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı HANGİ KANALDA? | Beşiktaş maçı hangi ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 5 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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