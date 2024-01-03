Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Kasımpaşa maçı NE ZAMAN? | Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı NE ZAMAN? | Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 15:06 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 15:11
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı NE ZAMAN? | Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 5 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da ipler koptu! Yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor...
Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı! Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne oldu? Kimlere nasıl yansıyacak?
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
Transferde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Çebi'den Arat'a yanıt geldi
Kartal'da sular ne zaman gelecek? (3 Ocak 2024)
Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (3 Ocak 2024)
SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU 2024 | SGK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayı F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayı 14:47
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Fırtına'dan sakatlık açıklaması! 13:59
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! 13:51
Terim eski öğrencisini Pana'ya istedi! Terim eski öğrencisini Pana'ya istedi! 13:18
Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman? Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman? 13:06
Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman? Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman? 13:00
Daha Eski
Lucescu'dan flaş Fatih Terim sözleri! Lucescu'dan flaş Fatih Terim sözleri! 12:57
Juventus - Salernitana maçı ne zaman? Juventus - Salernitana maçı ne zaman? 12:44
"Trabzonspor'da yaşadıklarımı hiçbir yerde görmedim" "Trabzonspor'da yaşadıklarımı hiçbir yerde görmedim" 12:32
Transferde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu Transferde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu 12:24
Bünyamin Balcı Süper Lig devine! Bonservisi... Bünyamin Balcı Süper Lig devine! Bonservisi... 11:57
Crystal Palace - Everton maçı ne zaman? Crystal Palace - Everton maçı ne zaman? 11:44