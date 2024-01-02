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Hasan Arat'tan mesaj

Beşiktaş Başkanı Arat, yeni yıl mesajı yayımladı. Başkan Arat, "Yolumuz ne kadar uzun ve zor olursa olsun, sizlerin güveni ve desteği sayesinde başaracağız.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 06:50
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Hasan Arat'tan mesaj

Beşiktaş Başkanı Arat, yeni yıl mesajı yayımladı. Başkan Arat, "Yolumuz ne kadar uzun ve zor olursa olsun, sizlerin güveni ve desteği sayesinde başaracağız. Girdiğimiz yeni yolda, kültürümüzü, geleneklerimizi, değerlerimizi yaşatmak, hayal ve hedeflerimiz içerisinde yer alan işleri hayata geçirmek için durmadan çalışacağız. Yeni yılla birlikte, milletçe hayatımızın her alanında hayallerimize, hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğimiz yeni bir zamanın başlamasını tüm kalbimle diliyorum" ifadelerini kullandı.

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