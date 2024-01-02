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Ghezzal bilmecesi

Kadro dışı bırakılan 5 oyuncudan biri olan Cezayirli yıldız takımla çalışmalara başladı ama yönetim Ghezzal için resmi ‘af’ çıkarmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 06:50
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Ghezzal bilmecesi

Beşiktaş'ta Aboubakar, Rosier, Onana ve Baily ile birlikte kadro dışı bırakılan 5 oyuncu arasında yer alan Rachid Ghezzal'ın durumu belirsizliğini koruyor. Siyahbeyazlılarda kadro dışı kalan oyuncuların takımdan ayrılması beklense de bazı isimler için durum farklı... Bu isimlerin başında da Ghezzal geliyor. Beşiktaş, Cezayirli futbolcuyu tamamen performans odaklı nedenlerle kadro dışı bıraktı. Geçtiğimiz günlerde, yıldız futbolcunun antrenman görüntüleri, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmış ve bu paylaşım, kadro dışı bırakılan futbolcunun affedildiğine dair işaret olarak algılanmıştı. A takımla antrenmanlara çıkmaya devam eden Cezayirli yıldız için şu an için resmi bir af söz konusu değil. Gelecek teknik direktörün görüşleri ve Ghezzal'ın fiziksel durumu Beşiktaş'taki geleceğini netleştirecek.

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