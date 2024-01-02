BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal bilmecesi! Şimdi ne olacak?
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'ın takımdaki son durumu merak konusu oldu. Kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Bailly'e veda eden siyah-beyazlılarda ayrılıklar devam edecek. Peki Rachid Ghezzal takımdan ayrılacak mı? İşte detaylar...
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Geçtiğimiz günlerde, yıldız futbolcunun antrenman görüntüleri, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmış ve bu paylaşım, kadro dışı bırakılan futbolcunun affedildiğine dair işaret olarak algılanmıştı.
A takımla antrenmanlara çıkmaya devam eden Cezayirli yıldız için şu an için resmi bir af söz konusu değil.
Gelecek teknik direktörün görüşleri ve Ghezzal'ın fiziksel durumu Beşiktaş'taki geleceğini netleştirecek.
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