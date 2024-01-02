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BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal bilmecesi! Şimdi ne olacak?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'ın takımdaki son durumu merak konusu oldu. Kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Bailly'e veda eden siyah-beyazlılarda ayrılıklar devam edecek. Peki Rachid Ghezzal takımdan ayrılacak mı? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:58
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal bilmecesi! Şimdi ne olacak?

Beşiktaş'ta Aboubakar, Rosier, Onana ve Baily ile birlikte kadro dışı bırakılan 5 oyuncu arasında Rachid Ghezzal da yer alıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal bilmecesi! Şimdi ne olacak?

Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan oyuncuların takımdan ayrılması beklense de bazı isimler için durum farklı...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal bilmecesi! Şimdi ne olacak?

Bu isimlerin başında da Ghezzal geliyor. Beşiktaş, Cezayirli futbolcuyu tamamen performans odaklı nedenlerle kadro dışı bıraktı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal bilmecesi! Şimdi ne olacak?

Geçtiğimiz günlerde, yıldız futbolcunun antrenman görüntüleri, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmış ve bu paylaşım, kadro dışı bırakılan futbolcunun affedildiğine dair işaret olarak algılanmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal bilmecesi! Şimdi ne olacak?

A takımla antrenmanlara çıkmaya devam eden Cezayirli yıldız için şu an için resmi bir af söz konusu değil.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal bilmecesi! Şimdi ne olacak?

Gelecek teknik direktörün görüşleri ve Ghezzal'ın fiziksel durumu Beşiktaş'taki geleceğini netleştirecek.

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