BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal bilmecesi! Şimdi ne olacak?

Geçtiğimiz günlerde, yıldız futbolcunun antrenman görüntüleri, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmış ve bu paylaşım, kadro dışı bırakılan futbolcunun affedildiğine dair işaret olarak algılanmıştı.

A takımla antrenmanlara çıkmaya devam eden Cezayirli yıldız için şu an için resmi bir af söz konusu değil.