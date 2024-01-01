Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Eski Galatasaraylı stoper Beşiktaş'a! Sürpriz hamle

TRANSFER HABERLERİ - Eski Galatasaraylı stoper Beşiktaş'a! Sürpriz hamle

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Bu sezon Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların gündeminde eski Galatasaraylı stoper var. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 11:32
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TRANSFER HABERLERİ - Eski Galatasaraylı stoper Beşiktaş'a! Sürpriz hamle

Beşiktaş'ta, devre arası transfer dönemi yaklaşırken çalışmalar hızlandı. Kartal ilk olarak savunmaya takviye yapacak.

TRANSFER HABERLERİ - Eski Galatasaraylı stoper Beşiktaş'a! Sürpriz hamle

Siyah-beyazlıların stoper adayları listesinde tanıdık bir isim de var.

TRANSFER HABERLERİ - Eski Galatasaraylı stoper Beşiktaş'a! Sürpriz hamle

Yönetimin, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter'le de ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Eski Galatasaraylı stoper Beşiktaş'a! Sürpriz hamle

Bu sezon İtalyan ekib Hellas Verona'da süre bulamayan 29 yaşındaki stoperin devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş ile görüştüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Eski Galatasaraylı stoper Beşiktaş'a! Sürpriz hamle

Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösterilen Koray'ın Verona ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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