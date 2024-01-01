TRANSFER HABERLERİ - Eski Galatasaraylı stoper Beşiktaş'a! Sürpriz hamle
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Bu sezon Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların gündeminde eski Galatasaraylı stoper var. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)
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Bu sezon İtalyan ekib Hellas Verona'da süre bulamayan 29 yaşındaki stoperin devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş ile görüştüğü öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösterilen Koray'ın Verona ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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