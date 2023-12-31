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Ghezzal dönüyor

Kadro dışı bırakılan Cezayirli yıldızın takımla birlikte çalışma fotoğrafının dün resmi siteden paylaşılması “Ghezzal affediliyor” yorumlarını beraberinde getirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Ghezzal dönüyor

Beşiktaş'ta her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Yeni yönetimin aldığı en radikal kararlardan biri olan 5 yıldız futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından; bu isimlerden biri olan Eric Bailly ile önceki gün yollar resmen ayrıldı. Dün de Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçı için yaptığı paylaşımda kadro dışı kalan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'ın fotoğrafına da yer verdi. Beşiktaş'ın bu paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarlar arasında, "Geri dönüyor" yorumlarını beraberinde getirdi. Cezayirli futbolunun idman boyunca yüzünün sürekli gülmesi de dikkat çekti.

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