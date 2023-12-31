Ghezzal dönüyor

Beşiktaş'ta her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Yeni yönetimin aldığı en radikal kararlardan biri olan 5 yıldız futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından; bu isimlerden biri olan Eric Bailly ile önceki gün yollar resmen ayrıldı. Dün de Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçı için yaptığı paylaşımda kadro dışı kalan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'ın fotoğrafına da yer verdi. Beşiktaş'ın bu paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarlar arasında, "Geri dönüyor" yorumlarını beraberinde getirdi. Cezayirli futbolunun idman boyunca yüzünün sürekli gülmesi de dikkat çekti.