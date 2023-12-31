Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetiminin kadro dışı bıraktığı ve ardından sözleşmesini feshettiği Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly, Villarreal'e transfer oldu. Oyuncunun, siyah-beyazlılara maliyeti ise ağır oldu. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
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Milliyet'te yer alan habere göre, Sezon sonu bitecek sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla önceki gün feshedilen Bailly sadece 87 günde tam 2 milyon euro (yaklaşık 65 milyon lira) kazandı.
Beşiktaş'la 4 Eylül'de mukavele imzalayan ve yıllık ücreti 3.5 milyon euro olan deneyimli futbolcu karşılıklı anlaşmayla 2 milyon euroyu kabul etti.
Siyah-beyazlılar kadro dışı olan Bailly'ye ekstra 1,5 milyon euro ödemekten kurtulsa da Fildişi Sahilli oyuncu sadece 87 günde servet kazandı.
Eric Bailly, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 5, Konferans Ligi'nde 3 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 537 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu bir dakikada 121 bin 415 lirayı cebine koydu.
Kartal, Bailly'nin oynadığı 8 resmi maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
Sakatlık sorunları bitmek bilmeyen Bailly sadece 3 maçta 90 dakika görev yaptı.
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