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Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetiminin kadro dışı bıraktığı ve ardından sözleşmesini feshettiği Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly, Villarreal'e transfer oldu. Oyuncunun, siyah-beyazlılara maliyeti ise ağır oldu. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 09:39
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Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro...

Eric Bailly arkasında ağır bir fatura bırakarak Beşiktaş'tan ayrıldı.

Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro...

Kartal, Fildişi Sahilli stoperi sezon başında Manchester United'dan bedelsiz transfer ederken, Haziran 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalatmıştı.

Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro...

Sürekli sakatlık sorunu yaşayan ve performansı beklentileri karşılamayan Bailly, Fenerbahçe yenilgisinden sonra Aboubakar, Rosier, Ghezzal ve Onana ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro...

Milliyet'te yer alan habere göre, Sezon sonu bitecek sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla önceki gün feshedilen Bailly sadece 87 günde tam 2 milyon euro (yaklaşık 65 milyon lira) kazandı.

Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro...

Beşiktaş'la 4 Eylül'de mukavele imzalayan ve yıllık ücreti 3.5 milyon euro olan deneyimli futbolcu karşılıklı anlaşmayla 2 milyon euroyu kabul etti.

Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro...

Siyah-beyazlılar kadro dışı olan Bailly'ye ekstra 1,5 milyon euro ödemekten kurtulsa da Fildişi Sahilli oyuncu sadece 87 günde servet kazandı.

Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro...

Eric Bailly, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 5, Konferans Ligi'nde 3 maça çıktı.

Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro...

Bu karşılaşmalarda 537 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu bir dakikada 121 bin 415 lirayı cebine koydu.

Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro...

Kartal, Bailly'nin oynadığı 8 resmi maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

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