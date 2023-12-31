Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro...

Milliyet'te yer alan habere göre, Sezon sonu bitecek sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla önceki gün feshedilen Bailly sadece 87 günde tam 2 milyon euro (yaklaşık 65 milyon lira) kazandı.

Beşiktaş'la 4 Eylül'de mukavele imzalayan ve yıllık ücreti 3.5 milyon euro olan deneyimli futbolcu karşılıklı anlaşmayla 2 milyon euroyu kabul etti.