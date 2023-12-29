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Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 22:58
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Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, 30 Aralık Cumartesi günü yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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