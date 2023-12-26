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Spor yazarları Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Hatayspor - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 09:09 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 09:23
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Spor yazarları Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – ZOR, KOLAY OLDU

Bir bakıyorsunuz ideal on biriyle sahaya çıktığı halde üç pas yapamayan bir Kartal, bir bakıyorsunuz 7-8 eksikle sahaya çıkıp iyi oynayan bir başka Kartal. Mersin'de, Hatayspor karşısında, Cenk'siz, Aboubakarsız, Gedson'suz, Alex'siz, Roiser'siz on birle maça başlayan Beşiktaş, son haftaların en derli toplu görüntüsünü verdi. Belli bir oyun disipliniyle hareket eden Siyah-Beyazlı oyuncular kanatlardan iyi bindirmeler yapıp ilk kez gerçek yerinde oynayan genç Semih ile Muleka'yı bolca beslediler. Maçın ilk iki dakikasında Kartal, Muleka ile 2-0 öne geçebilir ardından da farkı açabilirdi. Öyle iyi başladılar, oyun olarak hep rakibin bir adım önündeydiler.

Spor yazarları Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

U19'dan hocası Serdar Topraktepe'nin kulübede olması nedeniyle daha moralli olan ve ilk kez gerçek yerinde oynayan Semih, iyi top saklıyor, yere sağlam basıyor, yeterli tekniği de var, fırsatçılığı da… Nitekim Amir'in harika pasında araya yaptığı koşu ve tek dokunuşla fileleri bulması söylediklerimin kanıtı. Rashica ilk kez gayretliydi, Muleka daha özgür hareket etti, Masuoaku sol kanatta iyi işler yaptı, Coley ligin değilse bile takımın gol kralı olma yolunda ilerlemeye devam etti. Son bölümde Hatayspor saldırdı ve bir de gol bulunca doğal olarak Beşiktaş'ta hafiften bir panik başladı. Mert kritik firikikte harika kurtarış yapıp bir ay sonra gelen deplasman galibiyetinde önemli pas sahibi oldu. Sahanın en çalışkan ismi Salih'in mükemmel golünün ofsayta kurban gitmesi talihsizlikti. Olsun, klas bir dokunuş izlemiş olduk.

Spor yazarları Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – FORMA HARİKA, SKOR GÜZEL

Üzerinde Onursal Başkanımız Süleyman Seba, Baba Hakkı ve Şeref Bey'in isimlerinin bulunduğu, sponsorlarımızın bir maçlık haklarından feragat ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak yaptırılan siyah formayla sahadaki yerini aldı Beşiktaşımız. Düşünce olarak muhteşem, tasarım olarak çok beğendiğim bir forma oldu. Haklarından bir maçlık feragat eden sponsorlara da teşekkürler. Gelelim maçımıza uzun zamandır ilk defa bu kadar düzgün bir oyun izledik. Semih harika bir zamanlama ile muhteşem bir gol attı. Altyapıdan gelen bir oyuncunun böylesine güzel bir gol atması da beni gururlandırdı.

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Spor yazarları Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci golümüz de artık nöbetçi golcü olan Omar'dan geldi. Omar kariyerinin en gollü sezonunu geçiriyor. Savunma oyuncusunun skora katkısı da beni her zaman mutlu etmiştir. Birkaç oyuncumuza değinmeden de geçemeyeceğim. Bakhtiyor son Avrupa maçında stoper olarak güzel bir maç oynamış gözüme girmişti. Onun yeri kesinlikle stoper. Yine elinden geleni sahaya yansıttı. Amartey'e bugüne kadar hep stoperde yer verilmişti.

Spor yazarları Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bugün oynadığı ön libero pozisyonunda fena iş çıkarmadı. Geçtiğimiz yılın en iyi oyuncusu Rashica'dan ileride çok daha iyi bir performans bekliyorum. Önceki maç sakatlanan Chamberlain'in yerine Amir 10 numara pozisyonuna yakın bir pozisyonda oynadı. Sahanın en iyisi de oydu. Alınacak bir gole dönük orta saha ve santrafor ile iyi bir kamp dönemi geçirilirse ikinci yarı bence çok farklı bir Beşiktaş izleyebiliriz.

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