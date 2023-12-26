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Kadro dışılar için yeni karar
Kadro dışı kalan oyuncular için konuşan Beşiktaş Başkanı Arat, "Bu sporcular, kontratlı sporcularımız. Antrenörümüz gelince bu kararı değerlendirecektir. Bu sporcularla çalışmaya devam edeceğiz. Kararı, yeni gelen antrenörümüz verecektir. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar çok ciddi çalışmalar yapıyor. Sakat ve dışarıda antrenman yapan oyuncularımızın dönmesiyle ilgili kararı yeni hocamız verecektir. Teknik direktörümüz belli olur olmaz kararı en kısa sürede bildireceğiz" açıklamasını yaptı.
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