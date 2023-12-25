TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın ilgilendiği Berkay Yılmaz elden kaçıyor!

Beşiktaş'ta, ara transfer dönemi yaklaşırken operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda futboldan sorumlu yönetici olan Feyyaz Uçar'ın, "İlgilendiğimiz oyunculardan" dediği Berkay Yılmaz, Betis'e gitmek üzere.