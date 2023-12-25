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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın ilgilendiği Berkay Yılmaz elden kaçıyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine aldığı genç futbolcu Berkay Yılmaz'ın, yeni adresi netleşiyor. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 16:09
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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın ilgilendiği Berkay Yılmaz elden kaçıyor!

Beşiktaş'ta, ara transfer dönemi yaklaşırken operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın ilgilendiği Berkay Yılmaz elden kaçıyor!

Siyah-beyazlılarda futboldan sorumlu yönetici olan Feyyaz Uçar'ın, "İlgilendiğimiz oyunculardan" dediği Berkay Yılmaz, Betis'e gitmek üzere.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın ilgilendiği Berkay Yılmaz elden kaçıyor!

İspanyol basınına göre Betis, 18 yaşındaki Türk yıldız ile sözleşme imzalamak isteyen birden fazla takım olmasına rağmen İspanya Ligi sayesinde yarışta öne geçti.

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