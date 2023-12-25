TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın ilgilendiği Berkay Yılmaz elden kaçıyor!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine aldığı genç futbolcu Berkay Yılmaz'ın, yeni adresi netleşiyor. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)
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