Serdar Topraktepe Hatayspor maçı öncesinde konuştu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

"Öncelikle acı günler yaşıyoruz. Şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Vatani görevini yapan tüm askerlerimizin Allah yardımcısı olsun"

"Gedson'un sakatlığı devam ediyor, bizimle olmak istedi. Takımın yanında olmak istediğini söyledi. Kendisi öyle bir talepte bulundu. O yüzden bizimle birlikte geldi"