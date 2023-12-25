Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Mersin Stadyumu'nda yapılacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, bugün sahadan 3 puanla ayrılarak taraftarını biraz olsun teselli etmek amacında. Peki Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATAKAŞ HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçı 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

ATAKAŞ HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Rivas, Görkem, Matondo, Strandberg, Ömer Faruk, Dele-Bashiru, Dadashov.

Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Omar, Masuaku, Amertey, Salih, Amir, Semih, Rashica, Muleka.

5 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper ligin 19. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

11 EKSİKLE GİTTİLER

Siyah-beyazlı futbol takımında Chamberlain, Necip, Umut ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları, Aboubakar, Eric Bailly, Ghezzal, Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmaları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. Tayyip Talha ve Gökhan İnler de kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.

REKABETTE EŞİTLİK

Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor bugüne dek ligde 6 defa karşılaştı. Bu maçlarda taraflar 2'şer kez sahadan 3 puan ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 2 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 14 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı.