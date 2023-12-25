Hatayspor - Beşiktaş CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor.

4 maçtır galip gelemeyen Atakaş Hatayspor ile 3 maçlık 3 puan hasretini sonlandırıp üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ATAKAŞ HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Rivas, Görkem, Matondo, Strandberg, Ömer Faruk, Dele-Bashiru, Dadashov.

Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Omar, Masuaku, Amertey, Salih, Amir, Semih, Rashica, Muleka.

ATAKAŞ HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçı 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

5 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper ligin 19. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

11 EKSİKLE GİTTİLER

Siyah-beyazlı futbol takımında Chamberlain, Necip, Umut ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları, Aboubakar, Eric Bailly, Ghezzal, Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmaları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. Tayyip Talha ve Gökhan İnler de kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.

REKABETTE EŞİTLİK

Beşiktaş ile Hatayspor bugüne dek ligde 6 defa karşılaştı. Bu maçlarda taraflar 2'şer kez sahadan 3 puan ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 2 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 14 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı.