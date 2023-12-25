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Amir Hadziahmetovic: Büyük karakter gösterdi!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından siyah beyazlılarda Amir Hadziahmetovic dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 22:31
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Amir Hadziahmetovic: Büyük karakter gösterdi!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından siyah beyazlılarda Amir Hadziahmetovic dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

Başımız sağ olsun. Asist yaptım ama uzun süre aldığımız galibiyetten mutluyum. İyi oynadık. Omar Colley aramızda iyi bir anlaşma var. Semih de güzel bir gol attı. Takımı kutlarım. Amartey'e parantez açmak istiyorum, bugün iyi oynadı. Büyük karakter gösterdi. Herkes adına mutluyum.

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