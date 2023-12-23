En iyisi olacak! Rıza Çalımbay gitti, teknik direktör arayışları hızlandı

Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor'a mağlup oldu ve bu gelişmenin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip bu ayrılıkla birlikte 17 haftada 3 hoca değiştirmiş oldu. Sezona Şenol Güneş ile başlayan siyah beyazlılar daha sonra Burak Yılmaz ile yola devam etti. Yılmaz'ın ardından göreve gelen Rıza Çalımbay ile de istenilen sonuçlar alınamayınca yönetim kurulu 60 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, yerli ve yabancı birçok isimle dün itibarıyla temasa geçti.

YABANCILARDA LİSTE BAŞI BİLİC

Siyah-beyazlılar teknik direktör arayışlarına hız verirken, Beşiktaşlı yetkililer "Takımın başına en iyi teknik adama getireceğiz" diyerek taraftarları içinin rahat olmasını istedi. Listedeki isimlerden biri olan Slaven Bilic, daha önce Beşiktaş'ta görev yaptığı için diğer adayların bir adım önünde. Suudi Arabistan'ın Al Fateh takımında görev yapan Bilic dışında Fabio Cannavaro, Jorge Sampaoli, Ruud Van Nistelrooy, Frank de Boer, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov gibi isimlerin de listede olduğu öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'A TAM DESTEK

Beşiktaş'ta yerli teknik adam için adayların ilk sırasında Sergen Yalçın bulunuyor. 2021 Aralık ayında Beşiktaş'tan ayrılan Yalçın, geride kalan 2 yılda farklı bir takımda görev almadı. Burak Yılmaz'ın ayrılığı döneminde de adı geçen ancak Çalımbay'ın getirilmesinin ardından sessizliğini koruyan Yalçın için siyah- beyazlı taraftarlar sosyal medyada kampanya başlattı. Yalçın'ın takımın başına getirilmesi için binlerce tweet atılırken, yönetimin de taraftarların bu talebine duyarsız kalmayacağı ifade edildi.