Arat dönemi yeni başlıyor

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde yapılan olağanüstü kongrede göreve gelen Hasan Arat'ı zor bir dönem bekliyor. Kongreyi kazanarak başkan seçilen Hasan Arat, görev süresinin ilk günlerinde Çebi'nin kurduğu kadro ve Çebi'nin tercih ettiği teknik ekiple çalışmak durumunda kalmıştı. Göreve gelir gelmez 5 oyuncuyu kadro dışı bırakan Hasan Arat yönetiminin, Rıza Çalımbay'ın görevinden alınmasıyla teknik direktör konusunda da önü açılmış oldu. Hasan Arat yönetimi, kendi vizyonunu ortaya koyacak hamleleri bugünden sonra yapmaya başlayacak. RIZA Çalımbay sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta çiçeği burnunda Başkan Hasan Arat ve yönetimi, yapacakları teknik direktör tercihiyle birlikte ilk defa kendi tercih edecekleri bir ekiple çalışma şansını yakalayacak. Kongre sürecinden bugüne kadar pek çok teknik adamla temas kuran Hasan Arat yönetimi, 11 Ocak'ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte ilk oyuncu transferlerini de gerçekleştirecek. PSG ve Chelsea gibi kulüplerle oyuncu transferinde öncelik anlaşması yapan Beşiktaş'ın transferleri merakla bekleniyor.