Haberler Beşiktaş Arat dönemi yeni başlıyor

Arat dönemi yeni başlıyor

Hasan Arat yönetimi, kendi vizyonunu ortaya koyacak olan hamlelerini bugünden sonra yapmaya başlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arat dönemi yeni başlıyor

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde yapılan olağanüstü kongrede göreve gelen Hasan Arat'ı zor bir dönem bekliyor. Kongreyi kazanarak başkan seçilen Hasan Arat, görev süresinin ilk günlerinde Çebi'nin kurduğu kadro ve Çebi'nin tercih ettiği teknik ekiple çalışmak durumunda kalmıştı. Göreve gelir gelmez 5 oyuncuyu kadro dışı bırakan Hasan Arat yönetiminin, Rıza Çalımbay'ın görevinden alınmasıyla teknik direktör konusunda da önü açılmış oldu. Hasan Arat yönetimi, kendi vizyonunu ortaya koyacak hamleleri bugünden sonra yapmaya başlayacak. RIZA Çalımbay sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta çiçeği burnunda Başkan Hasan Arat ve yönetimi, yapacakları teknik direktör tercihiyle birlikte ilk defa kendi tercih edecekleri bir ekiple çalışma şansını yakalayacak. Kongre sürecinden bugüne kadar pek çok teknik adamla temas kuran Hasan Arat yönetimi, 11 Ocak'ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte ilk oyuncu transferlerini de gerçekleştirecek. PSG ve Chelsea gibi kulüplerle oyuncu transferinde öncelik anlaşması yapan Beşiktaş'ın transferleri merakla bekleniyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Felipe Melo geceye damga vurdu! Manchester City'nin yıldız oyuncusuyla birbirine girdi...
MSB acı haberi duyurdu: 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralı
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte bonservisi
Buruk'tan Barış Alper sürprizi! F.Bahçe maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş o isimle görüşmelere başladı!
Takımın başında Topraktepe var
Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
Süper Lig ekiplerinden başsağlığı mesajı
Fotoğrafçılık Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kesenin ağzını açacaklar! İşte derbi primi Kesenin ağzını açacaklar! İşte derbi primi 07:46
Menajerinden sürpriz transfer mesajı! Menajerinden sürpriz transfer mesajı! 07:16
UEFA’ya 3 yeni isim verilecek UEFA’ya 3 yeni isim verilecek 06:18
F.Bahçe Beko Almanya'da kazandı! F.Bahçe Beko Almanya'da kazandı! 01:33
Efes yine mağlup Efes yine mağlup 01:15
Fenerbahçe seriye taktı Fenerbahçe seriye taktı 01:14
Daha Eski
Dünyanın kralı Dünyanın kralı 01:11
Milan puanı son anda kurtardı! Milan puanı son anda kurtardı! 01:11
Milan puanı son anda kurtardı! Milan puanı son anda kurtardı! 01:10
Yine Messi ile aynı takımda Yine Messi ile aynı takımda 01:09
Zaniolo 90+8'de puanı getirdi! Zaniolo 90+8'de puanı getirdi! 01:05
Zaniolo 90+8'de puanı getirdi! Zaniolo 90+8'de puanı getirdi! 01:05