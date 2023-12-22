Spor yazarları Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi

Futbol değil başka bir şey oynuyor bu arkadaşlar… Top depmece ya da öyle bir şey işte… Yetenek fukarası, öz güven garibanı bunlar… Top benden gitsin, kime giderse gitsin, bütün dertleri bu. Genç yaşlı ayırmıyorum. Demir Ege nasıl bir genç anlamadım, yürüyecek hali yok! Bir genç adam nasıl bu kadar bitik olur biri bana anlatsın…

Yenildikleri, hem de 3-1 yenildikleri Alanyaspor da ligin en kötülerinden. Yere yatmak dışında bir taktikleri yok. Yata-kalka oynadılar… İlk golleri şans, diğer ikisi de tribünler takımı yerle bir ederken yaşanan kaotik ortamdaki büyük hatalarla geldi. Yani iyi bir rakibe yenilsen gam yemezsin ama öyle bir durum da yok…