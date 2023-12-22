Spor yazarları Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)
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Yeni gelen yönetime daha çok iş düşecek… Konuk takım haddini bilerek oynadı. Beşiktaş'ın üstüne çok fazla gitmedi, kontrataktan gol yaparsam yaparım dedi. Düşündüğü gibi de Fatih hoca işi tutturdu. Skor 3-1 olduktan sonra Beşiktaş'ın bu tabloya ve Alanyaspor'a tepki gösterecek hali yoktu. Karşılaşma bazen o hale geldi ki iki takımın son adamları arasındaki mesafe 75-80 metreye kadar çıktı. Siz o zaman maçın kalitesini düşünün…
SİNAN VARDAR - TARİH AFFETMEYECEK!
Lugano maçında iyi bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, dün de yine kazanmak için sahaya çıktı diye düşündük ama maalesef sonuç yine hüsran. Rooney 16 yaşında İngiltere Milli Takımı'nda oynadı. Beşiktaş altyapısında iki tane yıldız olacak oyuncu var. Mustafa Hekimoğlu ve Emre Can ama bakıyorum bugün yine 11'de ikisi de yok. Bilmiyorum bu maçta neden oynamadılar ama bence mutlaka oynatılmaları lazımdı.
Bu sene Beşiktaş stoperlerden çok çekti. Bakhtiyor Zaynutdinov'un neden ilk 11'de oynatılmadığına açıkçası anlam veremedim. Tayyip Talha da sakatlıktan döndü inşallah bir an önce takımdaki yerini alır. Amartey'in yaptığı hatalardan gelen gol sayısı bu kadar fazlayken bırakın Bakhtiyor Zaynutdinov'u, Tayyip'i, altyapıdan yetişen Aytuğ Batur Kömeç'i yedeğe bile almamak gerçek bir akıl tutulması olsa gerek.
Süper Lig'in iki iddiası olmayan takımı ve seyirciyi de futbol olarak tatmin etmeyen bir maç izledik. Beşiktaş için bu sözü söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama ne yazık ki Beşiktaş'ta bir tane vasatı geçen futbolcu yok. Bu takımı oluşturan, transfer matematiğini yapan her kim ya da kimlerse Beşiktaş'a hesap vermek zorunda.
Daha uzun uzadıya birçok şey yazılabilir ama ben durumu tek cümle le özetleyeyim: Allah yeni yönetimin yardımcısı olsun. Koca Beşiktaş'ı bu duruma düşürenleri tarih affetmeyecek.
TURGAY DEMİR - DEPİN GİTSİN!
Futbolu bırak harmandalı oynayamaz bu kitle! Yaptıkları her hareket akıllara ziyan! Sola dönecekken sağa dönen, sağa pas verecekken sola bakan… Pas pozisyonunda şut, şut pozisyonunda pas atmaya çalışan… Rakip kale önünde baskı kurmuşken, tek oyuncunun presinden korkup topu kendi kalecisine verip atak sonlandıran… Kafa topuna ayak, ayak topuna kafa uzatan, iki rakibin arasında rövaşata deneyen, "uzaylı" oyuncuların hepsi Beşiktaş'ta toplanmışlar…
Futbol değil başka bir şey oynuyor bu arkadaşlar… Top depmece ya da öyle bir şey işte… Yetenek fukarası, öz güven garibanı bunlar… Top benden gitsin, kime giderse gitsin, bütün dertleri bu. Genç yaşlı ayırmıyorum. Demir Ege nasıl bir genç anlamadım, yürüyecek hali yok! Bir genç adam nasıl bu kadar bitik olur biri bana anlatsın…
Yenildikleri, hem de 3-1 yenildikleri Alanyaspor da ligin en kötülerinden. Yere yatmak dışında bir taktikleri yok. Yata-kalka oynadılar… İlk golleri şans, diğer ikisi de tribünler takımı yerle bir ederken yaşanan kaotik ortamdaki büyük hatalarla geldi. Yani iyi bir rakibe yenilsen gam yemezsin ama öyle bir durum da yok…
Taraftar diyor ki; formayı çıkarın çekin, gidin! Peki gitsinler! Beş futbolcu zaten kadro dışı, bunlar da gittiler, gençlerin hali de ortada… Sahaya kim çıkacak, siz mi sevgili tribüncüler!
El insaf… Takım kötü, iyi de sizin tepkiniz kötüyü daha kötü yapmaktan başka ne işe yarıyor… Yeni yönetim, yeni hoca, yeni futbol direktörü falan hiç birinin faydası olmadı. İlk gün gidersin Ümraniye'ye öyle bir hava estirirsin ki sezon yeni başlamış gibi olur, tüm oyunculara öz güven gelir… Peki öyle mi yapıldı!? Hayır! Tren o gün kaçtı.
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