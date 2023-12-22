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Sergen Yalçın sesleri yükseldi
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın son dakikalarında Alanyaspor'un üst üste attığı gollerle skor 3-1 olunca siyah-beyazlı taraftarlar, oyunculara büyük tepki gösterdi. Taraftarlar maçın sonlarında skora tepki gösterirken, eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine de tezahüratta bulundular.
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