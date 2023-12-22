Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta yolların ayrıldığı Rıza Çalımbay açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Beşiktaş'ta yolların ayrıldığı Rıza Çalımbay açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcı bu yaşanan gelişmenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 13:36 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 13:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta yolların ayrıldığı Rıza Çalımbay açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

Tecrübeli çalıştırıcı bu yaşanan gelişmenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

RIZA ÇALIMBAY'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Biz Beşiktaşlıyız. Başka hiçbir kulübe gitmedim, sadece Beşiktaş forması giydim. Kısa bir süre antrenörlük yaptık. Olaylı şeyler oldu. Kısa kısa cevaplar vereceğim.

Ahmet Nur Çebi 'Beşiktaş'ın ihtiyacı var, gel' dedi. Kongreye kadar 3 haftalık konuştuk. Para konuşmadık. Zaten onun istediği 3 maçtı, o 3 maçı en iyi şekilde geçtik. Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek ile görüştüm. Takımla ilgili bilgileri verdim. Hasan Arat ve Serdal Adalı, 'Rıza Hoca ile devam edeceğiz' dediler. Sonra göreve devam ettik. Bir süreç vardı, onu sonra öğrendim. Ahmet Nur Çebi'nin bize yaptığı sözleşme 20242in Haziran ayına kadardı. '15 gün içerisinde yeni gelen yönetim feshedebilir' maddesi vardı.

"HASAN ARAT'LA HİÇ GÖRÜŞMEDİK"

Samet ağabey ve Feyyaz geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz. Sonra ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken; 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey çıkmadı. Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu'nda '1.5 yıl kalması gerekir' dedi ama Hasan Arat'tan bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm bir diğer konu, Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik.

"2 MAÇLIK ANTRENÖR DEĞİLİM"

Sözleşmemi 2 maç daha uzatmak istediler. Ben 2 maçlık bir antrenör değilim, çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim. Ben oraya 2 günlük, 1 aylık gelmem. Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş... Onunla uğraştık.

"AVUKATIMA KAĞIT YOLLADILAR"

Samet ağabey ve Feyyaz, 2 maç devam etmemi istediler. Sonra sözleşme için oturacağımızı söylediler. Onlara güvendim ve 2 maçlık imza attım. Lugano maçına giderken, avukatıma 'İmza atmazsanız, sözleşme feshedeceğiz' diye kağıt gönderdiler. Bunu kimseye söylemedim. Çok üzüldüm. Para için gelmedim ben. Ahmet Nur Çebi zaten sözleşmede önlerini açmış.

DİĞER
"Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" Ünlü İngiliz aktris Juliet Stevenson Gazze'deki katliama sessiz kalmadı!
Çağrı yapıldı: Mescid-i Aksa’ya akın! Kudüs’te katliamın ve işgalin gölgesinde 11. Cuma
G.Saray'a dünya yıldızı orta saha!
F.Bahçe'nin yıldızı için sıraya girdiler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rıza Çalımbay o futbolcudan özür diledi
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıza Çalımbay o futbolcudan özür diledi Rıza Çalımbay o futbolcudan özür diledi 13:39
Barça Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir! Barça Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir! 13:30
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 12:31
Sakaryaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 12:20
Beşiktaş'ın Hatay maçında o isim kenarda olacak! Beşiktaş'ın Hatay maçında o isim kenarda olacak! 12:20
Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 12:18
Daha Eski
Dzeko mu Icardi mi? Gözler golcülerde Dzeko mu Icardi mi? Gözler golcülerde 11:59
Başakşehir Trabzonspor deplasmanında! Başakşehir Trabzonspor deplasmanında! 11:57
Rıza Çalımbay konuşuyor | CANLI Rıza Çalımbay konuşuyor | CANLI 11:44
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? 11:44
Derbi öncesi flaş Kerem detayı! Derbi öncesi flaş Kerem detayı! 11:29
Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman? 11:28