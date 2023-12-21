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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Omar Colley: Kabus gibiydi!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Siyah beyazlıların tek golünü kaydeden Omar Colley karşılaşma sonrası konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 22:23
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Omar Colley: Kabus gibiydi!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Siyah beyazlıların tek golünü kaydeden Omar Colley taraftardan özür diledi.

İŞTE COLLEY'İN SÖZLERİ

Omar Colley: "Ben futbolcuyum. Futbolda hatalar olur. Biz bugün odağımızı, konsantrasyonumuzu kaybettik. Maçı kontrol ettik. Daha iyisini yapabilirdik. Hatalar yaptık. Konsantasyon yoktu. Özür diliyorum tekrar. Bunu unutmamız lazım. Taraftarımıza daha iyi bir sonuç vermeyi istiyorduk. İnişlere çıkışlara rağmen taraftarımız hep arkamızda. Onlara maalesef istediklerini veremedik. Çok çok özür dilerim. Kabus gibiydi. Attığım golün de bir önemi yok. Önümüzdeki maç, taraftarlara daha iyi şeyler vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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