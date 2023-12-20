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Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırlayacak. Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor'u yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 11:54 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 11:55
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Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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