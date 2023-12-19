Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç müjdesi!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta şanssız bir sakatlık geçiren ve çapraz bağları kopan genç futbolcu Tayyip Talha Sanuç, dönüş için gün sayıyor. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
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24 yaşındaki genç defans oyuncusu, 2022 yazında Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a 1.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.
Tayyip Talha Sanuç, gösterdiği başarılı performansın ardından A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmiş ve ay-yıldızlı formayı 1 maçta giymişti.
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