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Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç müjdesi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta şanssız bir sakatlık geçiren ve çapraz bağları kopan genç futbolcu Tayyip Talha Sanuç, dönüş için gün sayıyor. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 10:09
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Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç müjdesi!

Beşiktaş'ta dört gözle beklenen transferlerin yanı sıra beklenen bir diğer isim de Tayyip Talha Sanuç.

Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç müjdesi!

Geçen sezon 2 Nisan'da Kadıköy'de oynanan derbi maçta diz çapraz bağları kopan 24 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç müjdesi!

Takvim'de yer alan habere göre 9 ay sahalardan uzak kalan başarılı stoperin ikinci yarıya yetişmesi bekleniyor.

Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç müjdesi!

24 yaşındaki genç defans oyuncusu, 2022 yazında Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a 1.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç müjdesi!

Tayyip Talha Sanuç, gösterdiği başarılı performansın ardından A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmiş ve ay-yıldızlı formayı 1 maçta giymişti.

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