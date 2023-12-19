BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi 10 gün uzatılmıştı! İşte perde arkası
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde önceki yönetimden kalan fesih hakkı süresi doldu. Hasan Arat ve yönetimi ise tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesini 10 gün daha uzattı. İşte yaşananların perde arkası... (BJK spor haberleri)
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3 Aralık'ta gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Ahmet Nur Çebi'den görevi teslim alan Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimin, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini tek taraflı feshetme süresi dün sona erdi.
Arat'la görüş alışverişinde bulunan Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Çalımbay için tek taraflı fesih yoluna gitmedi ancak sözleşmenin sezon sonuna kadar uzamasının önüne geçildi.
Yapılan yeni sözlü anlaşmaya göre siyah-beyazlı yönetim ile Rıza Çalımbay, 27 Aralık Çarşamba günü yeniden bir araya gelecek.
Deneyimli hocanın takımdaki durumu bu görüşmede netlik kazanacak.
Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş perşembe günü sahasında Alanyaspor ve 25 Aralık Pazartesi günü Hatayaspor'la (D) oynayacağı maçlardan galibiyetle ayrılırsa Rıza Çalımbay büyük olasılıkla görevinin başında kalacak.
Aksi halde Çalımbay'la yollar ayrılacak ve yabancı teknik direktör arayışına hız verilecek. Siyah-beyazlı yönetim bu doğrultuda kısa süre içinde takımın başına yabancı bir teknik adam getirecek.
"GÖRÜŞME 27 ARALIK'TA"
Beşiktaş Kulübü, Rıza Çalımbay'la görev süresine ilişkin 27 Aralık Çarşamba günü bir görüşme yapılacağını duyurdu.
Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 (dün) tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.
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