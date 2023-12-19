BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi 10 gün uzatılmıştı! İşte perde arkası

Arat'la görüş alışverişinde bulunan Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Çalımbay için tek taraflı fesih yoluna gitmedi ancak sözleşmenin sezon sonuna kadar uzamasının önüne geçildi.