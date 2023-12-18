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Beşiktaş Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 15:42
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Beşiktaş Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, 19 Aralık Salı günü yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

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