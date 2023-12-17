Haberler Beşiktaş Geri döndüler

Geri döndüler

Beşiktaş 'ta kadro dışı kalan 5 oyuncuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan 5 isimden; Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana dün takımla birlikte idmana çıktı. Kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Valentin Rosier ise sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Beşiktaş'ta antrenmana çıkan 4 isim, atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana ile çalıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Geri döndüler
Beşiktaş 'ta kadro dışı kalan 5 oyuncuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan 5 isimden; Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana dün takımla birlikte idmana çıktı. Kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Valentin Rosier ise sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Beşiktaş'ta antrenmana çıkan 4 isim, atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana ile çalıştı.
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