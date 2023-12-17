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Beşiktaş'ın Avrupa'da 5 yıldır yüzü gülmüyor!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden ve adını üst tura yazdıramayan Beşiktaş'ın, Avrupa kupalarında 2018'den bu yana yüzü gülmüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 11:13
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Beşiktaş'ın Avrupa'da 5 yıldır yüzü gülmüyor!

Beşiktaş Futbol Takımı, Avrupa kupalarında 2018'den bu yana sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatıyor. Avrupa kupalarında grup aşamalarının tamamlanmasıyla hazırlanan dosya haberlerin bu bölümünde, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nu 3. sırada bitirerek elenen Beşiktaş'ın performansına yer verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunda grup aşamasını lider ve namağlup tamamlayan ilk Türk takımı olarak önemli bir başarıya imza atan siyah-beyazlı ekip, son 5 yılda ise beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

Bu sezon ilk kez UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, elemelerde 6'da 6 yapmasına rağmen gruplarda istediği performansı sergileyemedi. D Grubu'nda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 4 puanla üçüncü sırada yer aldı ve Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonuna veda etti.

SON 4 GRUP MÜCADELESİNDE ÜST TURA YÜKSELEMEDİ

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 4 grup mücadelesinde adını üst tura yazdıramadı. Siyah-beyazlı takım, 2018-2019 ile 2019-2020'de UEFA Avrupa Ligi, 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi ve 2023-2024'te UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösterdi.

2018-2019 ile 2023-2024'te grubunu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, 2019-2020 ve 2021-2022'de ise 4. ve son basamakta yer aldı ve üst tura yükselemedi.

2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde eleme aşamasını geçemeyen siyah-beyazlı ekip, 2022-2023'te ise Avrupa kupalarına katılamadı.

GRUPLARDA SON 24 MAÇTA 18 MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Avrupa'da grup aşamasında çıktığı son 24 müsabakada 18 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1, 2 ve 3 numaralı organizasyonlarında oynadığı bu maçların sadece 4'ünü kazanırken, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Avrupa kupaları elemelerinde 2018-2019, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında yaptığı 14 mücadelede ise 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

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