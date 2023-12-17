Haberler Beşiktaş Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 15:19
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Isınma koşuları ve pasla süren idmanın 5'e 2'nin ardından dar alanda oynanan maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

DİĞER
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'den tescilli güzel eşi Amine Gülşe ve kızlarıyla aile pozu!
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül! Tüm adaylar ne zaman belli olacak?
Beşiktaş'tan Setien açıklaması!
Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aboubakar'dan flaş hamle! Beşiktaş'ı...
Beşiktaş'tan Setien açıklaması!
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
tv8 5 CANLI İZLE!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Alanyaspor maçına hazırlanıyor! Beşiktaş Alanyaspor maçına hazırlanıyor! 15:19
"Türk voleybolu için elimizden geleni yapacağız" "Türk voleybolu için elimizden geleni yapacağız" 15:12
"Meydan okumayı seviyorum!" "Meydan okumayı seviyorum!" 15:05
Fırtına'da İstanbulspor mesaisi! Fırtına'da İstanbulspor mesaisi! 15:02
F.Bahçe Kayserispor maçına hazırlanıyor F.Bahçe Kayserispor maçına hazırlanıyor 14:54
Fred İngilizleri bin pişman etti! Fred İngilizleri bin pişman etti! 14:45
Daha Eski
Aboubakar'dan flaş hamle! Beşiktaş'ı... Aboubakar'dan flaş hamle! Beşiktaş'ı... 14:39
Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek 14:20
Beşiktaş'tan Setien açıklaması! Beşiktaş'tan Setien açıklaması! 14:01
Paixao eski günlerinden çok uzak! Paixao eski günlerinden çok uzak! 13:37
Hakkargücü'nden Manga altın top kazandı! Hakkargücü'nden Manga altın top kazandı! 13:10
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 13:00