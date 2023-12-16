Beşiktaş'ta Necip Uysal kararı! Sözleşmesi...

Takımda 5 oyuncu için kadro dışı kararı alınan Beşiktaş'ta, iç transfer çalışmaları başladı.

Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, Necip Uysal ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.