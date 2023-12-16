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Beşiktaş'ta Necip Uysal kararı! Sözleşmesi...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakılmıştı. İç transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda kaptan Necip Uysal ile ilgili karar verildi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 10:33
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Beşiktaş'ta Necip Uysal kararı! Sözleşmesi...

Takımda 5 oyuncu için kadro dışı kararı alınan Beşiktaş'ta, iç transfer çalışmaları başladı.

Beşiktaş'ta Necip Uysal kararı! Sözleşmesi...

Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, Necip Uysal ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta Necip Uysal kararı! Sözleşmesi...

Takımın tek istikrarlı futbolcusu olan 32 yaşındaki oyuncunun ücretine zam yapılıyor.

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