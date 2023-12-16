Beşiktaş'ta Necip Uysal kararı! Sözleşmesi...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakılmıştı. İç transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda kaptan Necip Uysal ile ilgili karar verildi. (BJK spor haberleri)
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Takımın geneline göre çok düşük ücretle oynayan Necip Uysal, pandemi döneminde büyük bir fedakarlık yaparak yıllık ücretinde yarı yarıya indirime gitmişti ve sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı.
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