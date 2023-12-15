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Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybeden Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Lugano'yu 2-0 yendi. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 09:07 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 09:28
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Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - VAR OLUN GENÇLER!

Beşiktaş'ın eksiklerinin tamamını yazmaya kalksam yerim yetmez o nedenle "çok eksik" diyerek geçiyorum. Beni ilgilendiren sahadaki eksikler değil hedefteki eksikler!

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bir zamanlar, Porto, Monaco, Leipzig cehenneminden namağlup lider çıkan Beşiktaş da vardı, şimdi Bodo Glimt, Lugano, Brugge grubunda ancak üçüncü olabilen Beşiktaş var.

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Aradaki fark ne kadar büyük ise o günlerden, bugünlere bu kulübü yönetenler aynı büyüklükte yanlışlıklar yapmışlar demektir. Ne kadro mühendisliği doğru yapılmış, ne transferler, ne de organizasyon.

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yoksa bir takım bu kadar hedef küçültmek zorunda kalmazdı. Bundan önceki Bodo ve Lugano maçlarını yorumlarken, "Sahada gördüklerim futbol mantığıyla açıklanamaz" diye kalın kalın altını çizmiştim. O maçlarda topa giden yok, toptan kaçan çoktu…

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Arada saç ektirip, sakatlık numarası yapanlar da varmış. Ahmet Nur Çebi döneminde Beşiktaş'ta işler sarpa sarmış vesselam. Şimdi yeni bir dönem var, kadro dışı olayları takımı nasıl etkileyecek, ara transfer döneminde ne kadar yara sarılacak v.s bunlar önemli tabii.

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Öte yandan hem onbir başlayan, hem de sonradan oyuna giren tüm gençlerin gayreti, heyecanları beni 1979 öz kaynak devrimi yıllarına götürdü. Rızalar, Ziyalar, Süleymanlar, Fikretler hep o devrimin ürünleriydi.

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Emrecanlar'ın Uzunhan'ı da, Terzi olanı da yetenekli çocuklar. Semih Kılıçsoy ayrı bir hikaye; güçlü, inatçı, adam eksiltiyor… Tek eksiği son vuruştaki tercihleri. Zamanla çok daha iyi olacaktır.

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Hekimoğlu gibi gençleri izlemek de keyifliydi. Sahanın en tecrübeli iki ismi olan Steffen ve Chamberlain'in şöyle bir macta kızarmış olmaları da gerçekten ilginçti.

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