Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yoksa bir takım bu kadar hedef küçültmek zorunda kalmazdı. Bundan önceki Bodo ve Lugano maçlarını yorumlarken, "Sahada gördüklerim futbol mantığıyla açıklanamaz" diye kalın kalın altını çizmiştim. O maçlarda topa giden yok, toptan kaçan çoktu…

Arada saç ektirip, sakatlık numarası yapanlar da varmış. Ahmet Nur Çebi döneminde Beşiktaş'ta işler sarpa sarmış vesselam. Şimdi yeni bir dönem var, kadro dışı olayları takımı nasıl etkileyecek, ara transfer döneminde ne kadar yara sarılacak v.s bunlar önemli tabii.