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Beşiktaş'tan kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş karar!

Fenerbahçe derbisi sonrası siyah beyazlı yönetim Ghezzal, Rosier, Onana, Bailly, ve Aboubakar kadro dışı bırakılmıştı. Beşiktaş'ta 5 oyuncu için flaş bir karar verildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Beşiktaş'tan kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş karar!

Beşiktaş'ta taşlar yeniden yerinden oynuyor. Fenerbahçe derbisi sonrası kadro dışı bırakılan 5 futbolcuya zorunlu af izni çıktı. Takvim'de yer alan habere göre, futbolcuların kadro dışı bırakıldıkları için kontratlarını feshetme hakkına sahip olduğu ve alacakları maaşların yükümlülüğü Beşiktaş'a yükleneceği için yönetimin bu kararı zorunlu aldığı iddia edildi.

ÇALIMBAY İSTERSE OYNAYACAKLAR

Beşiktaşlı futbolcular yaptığı açıklamalar ile kadro dışı kalmalarına anlam veremediklerini söylemişti. Neticede kulüp Aboubakar, Ghezzal, Rosier, Onana ve Bailly'i affetmek zorunda kaldı. Futbolcuların takımla birlikte çalışmalara katılacağı, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istemesi halinde maçlarda da süre bulacakları gelen haberler arasında yer aldı.

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