TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta 2 yıldızın geleceği Hasan Arat'a bağlı!

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimin ibra edilmesi sonrası Hasan Arat yeni başkan olarak göreve geldi. Siyah-beyazlılarda Hasan Arat'ın göreve gelmesinin ardından takımdaki bazı futbolcuların geleceği büyük merak konusu haline geldi. Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonu bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan, yeniden yapılanmanın ardından beklemeye geçti. Cenk Tosun'a, Suudi Arabistan ve ABD'den ilgi olduğu; Salih Uçan'a da Süper Lig ve İtalya'dan taliplerinin olduğu öğrenildi. Bu anlamda Beşiktaş'ta 2 futbolcunun takımdaki durumu büyük bir merakla takip ediliyor.