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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta 2 yıldızın geleceği Hasan Arat'a bağlı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yönetime Hasan Arat'ın geçmesinin ardından o 2 yıldızın da geleceği büyük merak konusu haline geldi. Futbolcular, takımdaki durumlarıyla ilgili alınacak karar için beklemeye geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 11:35
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta 2 yıldızın geleceği Hasan Arat'a bağlı!

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimin ibra edilmesi sonrası Hasan Arat yeni başkan olarak göreve geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta 2 yıldızın geleceği Hasan Arat'a bağlı!

Siyah-beyazlılarda Hasan Arat'ın göreve gelmesinin ardından takımdaki bazı futbolcuların geleceği büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta 2 yıldızın geleceği Hasan Arat'a bağlı!

Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonu bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan, yeniden yapılanmanın ardından beklemeye geçti.

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