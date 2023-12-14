Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan flaş açıklama!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan flaş açıklama!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'dan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 20:20 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 20:25
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'dan flaş açıklama!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta alınan Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından 5 futbolcu kadro bırakılmıştı. Kadro dışı bırakılan 5 futbolcudan birisi olan Vincent Aboubakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıklamalarda bulundu.

Bu sezon kulüpte hiç kimseyle tartışma yaşamadığını ve disiplinsiz bir davranışta bulunmadığını ifade eden Aboubakar, "Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Hiçbir şey. Bu sezona kadar 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve bana entegrasyonumu onaylayan bir e-posta gönderdi. Bu yüzden lütfen yasal işlem konusu olabilecek asılsız suçlamaları bırakın ve işimi yapmama izin verin" şeklinde konuştu.

DİĞER
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dan isyan! '40 kişiyiz nasıl geleceğiz?'
Son dakika: İyi Parti İstanbul'da yaşanan küfürlü kavganın perde arkası! Parti üyeleriyle küfürleşen İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan yaşananları ilk kez takvim.com.tr'ye anlattı
İsmail Kartal: Tek hedefimiz gruptan çıkmak
Fulham'ın golcüsü F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 isimden flaş hamle!
Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman?
Netflix'te hangi GTA oyunları var?
Geminid meteor yağmuru hangi burcu nasıl etkileyecek? 2023
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - MB rezervleri ne kadar oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal: Tek hedefimiz gruptan çıkmak İsmail Kartal: Tek hedefimiz gruptan çıkmak 19:51
FIFA en iyi erkek oyuncu finalistleri açıklandı! FIFA en iyi erkek oyuncu finalistleri açıklandı! 19:13
Gaziantep FK'da A. Demirspor hazırlıkları! Gaziantep FK'da A. Demirspor hazırlıkları! 19:06
Gençlerbirliği'nde gündem şirketleşme! Gençlerbirliği'nde gündem şirketleşme! 19:02
Hatayspor'da Ankaragücü mesaisi! Hatayspor'da Ankaragücü mesaisi! 18:59
F.Bahçe'nin S. Trnava maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin S. Trnava maçı 11'i belli oldu! 18:47
Daha Eski
Fulham'ın golcüsü F.Bahçe'ye geliyor! Fulham'ın golcüsü F.Bahçe'ye geliyor! 18:37
David Alaba'ya sürpriz teklif! David Alaba'ya sürpriz teklif! 17:04
F.Bahçe resmen duyurdu! Yeni başantrenör... F.Bahçe resmen duyurdu! Yeni başantrenör... 17:03
Osasuna - Vallecano maçı ne zaman? Osasuna - Vallecano maçı ne zaman? 16:49
Monaco - Lyon maçı ne zaman? Monaco - Lyon maçı ne zaman? 16:44
Özbek'ten transfer açıklaması Özbek'ten transfer açıklaması 16:43