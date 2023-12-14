BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'a ikinci şok! Bu kez de...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Ligde kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakılmıştı. Bu oyunculardan biri olan Vincent Aboubakar, ikinci kez şok yaşayabilir. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Beşiktaş'ta yıllık 3.1 milyon euro kazanan Aboubakar, Konferans Ligi'nde ise 10 maçta 7 gol, 1 asist üretti.
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