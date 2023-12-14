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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'a ikinci şok! Bu kez de...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Ligde kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakılmıştı. Bu oyunculardan biri olan Vincent Aboubakar, ikinci kez şok yaşayabilir. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:21
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'a ikinci şok! Bu kez de...

Kamerun basını, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 futbolcudan biri olan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir haber yayınladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'a ikinci şok! Bu kez de...

Haberde, bu sezon 12 lig maçında 4 gol atan Aboubakar için, "Afrika Uluslar Kupası'na birkaç hafta kala Aboubakar ikilem yarattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar'a ikinci şok! Bu kez de...

Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, fiziksel durumumu iyi olmazsa ona kadroda şans vermeyebilir" denildi.

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