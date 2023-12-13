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Yalçın sesleri

Başkan Hasan Arat, F.Bahçe derbisi sonrası bazı teknik adamlarla temas kurup bir dizi görüşme yaptı. Fakat yapılan bu temaslardan şu an için net bir sonuç çıkmadı. Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan opsiyon süresini geçirmek istemeyen Hasan Arat ilerleyen günlerde rotayı Sergen Yalçın'a çevirebilir. Yönetim içinde Yalçın ile ilgili pozitif ortak görüş çıkması halinde efsane isim yeniden Beşiktaş'ın hocası ol

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Yalçın sesleri

Başkan Hasan Arat, F.Bahçe derbisi sonrası bazı teknik adamlarla temas kurup bir dizi görüşme yaptı. Fakat yapılan bu temaslardan şu an için net bir sonuç çıkmadı. Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan opsiyon süresini geçirmek istemeyen Hasan Arat ilerleyen günlerde rotayı Sergen Yalçın'a çevirebilir. Yönetim içinde Yalçın ile ilgili pozitif ortak görüş çıkması halinde efsane isim yeniden Beşiktaş'ın hocası olabilir.

LUGANO SON MAÇI OLABİLİR

Derbideki yenilgi ve oynanan futbol gelecek günler adına Rıza Çalımbay'a olan güveni tüketti. Yönetim, teknik direktör değişikliğini erken yapmak istiyor. Çalımbay'ın opsiyonu pazar günü sona erecek. Ancak Rizespor maçının ertelenmesiyle yönetim daha fazla zaman kazandı. Yarınki Lugano maçının ardından Çalımbay ile yolların ayrılması ve yeni teknik direktör arayışlarının daha da hızlanması bekleniyor.

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