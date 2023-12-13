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Tamamen politik
Kadro dışı bırakılan Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, siyah-beyazlı formayla savaşmaktan her zaman gurur duyduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar buna devam edeceğini belirtti. Ghezzal "İsmimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu tamamen keyfi ve politik bir karardı. Tüm taraftarlara, destek mesajlarınızın hepsini gördüğümü bilin. Size minnettarım" dedi.
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