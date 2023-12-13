Haberler Beşiktaş Tamamen politik

Tamamen politik

Kadro dışı bırakılan Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, siyah-beyazlı formayla savaşmaktan her zaman gurur duyduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar buna devam edeceğini belirtti. Ghezzal "İsmimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu tamamen keyfi ve politik bir karardı. Tüm taraftarlara, destek mesajlarınızın hepsini gördüğümü bilin. Size minnettarım" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tamamen politik
Kadro dışı bırakılan Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, siyah-beyazlı formayla savaşmaktan her zaman gurur duyduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar buna devam edeceğini belirtti. Ghezzal "İsmimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu tamamen keyfi ve politik bir karardı. Tüm taraftarlara, destek mesajlarınızın hepsini gördüğümü bilin. Size minnettarım" dedi.
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turuna kalan takımlar...
Serbest vuruş! Türkiye,böyle utanç yaşamadı! Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e yumruk! Koca tutuklandı
F.Bahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek
Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sağ bek bombası! Rosier'in yerine geliyor
Beşiktaş'ta Bailly krizi!
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Süresi biten ehliyet nasıl yenilenir?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Neden olmasın! Neden olmasın! 07:06
Keçiboynuzu tadında katkı! Keçiboynuzu tadında katkı! 07:04
Bekle bizi gerçekçi hedef! Bekle bizi gerçekçi hedef! 07:03
Bakambu: Hiçbir şeyi bırakmayacağız! Bakambu: Hiçbir şeyi bırakmayacağız! 01:43
G.Saray Avrupa Ligi'nde! İşte muhtemel rakipler G.Saray Avrupa Ligi'nde! İşte muhtemel rakipler 01:43
"Yeni hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak!" "Yeni hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak!" 01:42
Daha Eski
"Yeni hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak!" "Yeni hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak!" 01:42
Mertens: Yazık oldu! Mertens: Yazık oldu! 01:37
G.Saray Avrupa Ligi'nde! İşte muhtemel rakipler G.Saray Avrupa Ligi'nde! İşte muhtemel rakipler 01:32
İşte UEFA ülke puanında son durum! İşte UEFA ülke puanında son durum! 01:25
Inter ile Real Sociedad yenişemedi! Inter ile Real Sociedad yenişemedi! 01:25
Real Madrid gruptan namağlup çıktı! Real Madrid gruptan namağlup çıktı! 01:25